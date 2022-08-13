اتفاقيات توأمة وتعاون بين جهاز الطب العسكري ونظيره بالمملكة المتحدة

بحث مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع “إبراهيم الرايس”، مع وفد وزارة الدفاع البريطانية سبل تعزيز التعاون بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات البريطانية بمجال التدريب في الطب العسكري.

وضم الوفد ملحق بريطانيا العسكري لدى ليبيا، عقيد بحّار “كريس اوفلاهرتي”، و رئيس السياسات الأمنية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأواسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية “نِك قر” ، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الدفاع البريطانية “بين بيل”

والجانب الليبي كان بحضور مدير عام مستشفى معيتيقة العسكري، إضافة إلى عدد من مديري إدارات جهاز الطب العسكري.

و رحب مدير عام الجهاز بالوفد الزائر وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمستشفى معيتيقة العسكري، ، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات، وتعزيز سبل التعاون، بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات البريطانية في مجال التدريب في الطب العسكري.

كما ناقش اللقاءُ إمكانيةَ توقيع اتفاقيات توأمة، والتعاون بين جهاز الطب العسكري ونظيره بالمملكة المتحدة، فضلا عن مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات البريطانية في تدريب متدربين ليبيين في هذا المجال