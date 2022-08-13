إحباط عملية تهريب ضخمة للوقود عبر منفذ رأس اجدير

أحبط أعضاء مكتب منفذ رأس اجدير الحدودي التابع لجهاز المباحث الجنائية عملية تهريب كميات ضخمة من الوقود عبر المنفذ كانت وراءها شبكة تهريب منظمة.

جاء ذلك في بيان منشور للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: “إن أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالمكتب تلقوا في وقت سابق معلومات من مصادر مؤكدة تفيد باستعداد هذه الشبكة لتنفيذ عملية تهريب البنزين داخل شاحنات من البضائع المتجهة إلى دولة تونس على ظهر شاحنات النقل المملوكة لأفراد،

وأضاف المنشور ، أنه وبالتأكد من صحة المعلومات وقتها عن طريق التحري والتقصي والمتابعة أصدر رئيس المكتب المقدم باسم أبو ديب تعليماته لفرقة القبض والمداهمات بالتحرك والتعامل مع المشتبه بهم”.

كما أشار الجهاز في بيانه إلى عثور أعضاء الجهاز على 23 شاحنة معبأة بكميات كبيرة تفوق 80 ألف لتر كانت مُعدة للتهريب عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، فيما تمت إحالة الشاحنات المضبوطة إلى مركز حرس الجمارك بمنفذ رأس اجدير من حيث الاختصاص القانوني