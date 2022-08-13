الصين: يجب على “بيلوسي” زيارة ليبيا والعراق وسوريا إذا كانت مهتمة حقا بالديمقراطية

أكدت الصين أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان لا علاقة لها ‏بالديمقراطية، وأنها “حيلة سياسية” تتعارض مع إرادة أكثر من 1.4 مليار صيني، بما في ذلك المواطنين ‏في تايوان.‏

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أمس الجمعة قال فيها: إذا كانت نانسي بيلوسي مهتمة حقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فعليها زيارة ليبيا وأفغانستان والعراق وسوريا بدلا من ذلك، حيث يمكنها التعبير عن ندمها على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا على يد الجيش الأمريكي،

وتتعهد بمنع مثل هذه الفظائع التي سببتها الانتهاكات الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة وقواعدها في العلاقات الدولية من الحدوث مرة أخرى

مضيفا إن “زيارة بيلوسي إلى تايوان تدوس على الديمقراطية، وتظهر كيف تضع أمريكا مصالحها الأنانية فوق العدالة الدولية“.