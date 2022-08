ليبيا – نجحت مديرية أمن طرابلس في فك شيفرة حادثة مقتل شاب ليبي كانت تعرف بواقعة انتحار شاب داخل شقته بمنطقة غوط الشعال قبل أن تثبت المديرية أن شابًا يحمل الجنسية المصرية وفتاة ليبية متهمان في واقعة القتل العمد باستعمال سلك كهربائي خنقًا.

مديرية أمن طرابلس كشفت تفاصيل القبض على الجناة في واقعة القتل العمد باستعمال سلك كهربائي خنقًا على المغدور به المدعو (م.م.م) مواليد عام 1980 المقيم في غوط الشعال، وكان ذلك من قبل شاب مصري الجنسية مواليد 1999 وبرفقته فتاة ليبية مواليد 1996 ظنا أن يد العدالة لن تصل إليهما بإيهامهم أن المجني عليه مات منتحرًا.

وأضافت المديرية: “دمجت أجهزة الأمن الأخبار المهنية مع التقنية الحديثة المتمثلة بقسم تقنية المعلومات لتحليل البيانات بمكتب النائب العام، وتمكنت من القبض على شاب مصري مواليد 1999، وبرفقته فتاة ليبية مواليد 1996، بعد جمع معلومات عنهما، واعترافهما بارتكابهما جريمة قتل المغدور به (م. م. م.) مواليد 1980 (متزوج)”.

وأشار رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم البوراوي إلى أن زوجة المجني عليه حضرت إلى مركز الشرطة، وأبلغت بأنها وجدت زوجها منتحرًا داخل المنزل، وجرى جمع المعلومات وتحليلها بمساعدة قسم تحليل البيانات والمعلومات بمكتب النائب العام، للقبض على الشاب والفتاة اللذين جمعهما شرب الخمر والزنا، مؤكدًا استرجاع سيارة المغدور التي سرقها المتهمان.

The post بعد إدعاء زوجته بأنه إنتحر.. مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل جريمة غوط الشعال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية