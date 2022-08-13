حبارات: عدم إنتهاج حكومة الدبيبة للعقلية الإقتصادية أدى إلى عبء كبير على الإقتصاد الوطني

قال المتابع للشأن الاقتصادي والسياسي، نور الدين حبارات، إن حكومة الدبيبة وقعت في اخطاء اثناء تقديمها لمشروع ميزانية عام 2021 بسبب عدم إلمامها بالوضع الاقتصادي في ليبيا.

وذكر حبارات في مقال له قام بنشرة على صفحتة بموقع فيسبوك ، أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اعترف بان عدم إلمام الحكومة بتلك المفاهيم، وعدم انتهجاها للعقلية الاقتصادية أثناء إدارتها للإنفاق العام كان سبب مباشر في انعكاس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي و تدهوره اليوم

مشيرا ، إلى أن الحكومة لم تكن تدرك أن زيادة الإنفاق العام خلال العام 2021، تعني زيادة في دخول المواطنين وزيادة في طلبهم على الاستهلاك للسلع والخدمات و من ثم ارتفاع أسعارها في اقتصاد غير مرن و غير منتج.

كما نوه حبارات إلى أن الإيرادات التي قدرتها الحكومة تقريبا ب بقيمة90 مليار دينار معظمها غير حقيقية، وإنما ناتجة عن تخفيض سعر الصرف، ولم تكن ناتجة عن زيادة إنتاج النفط، أو أي مصادر أخرى، مضيفًا أن الأدهى من ذلك، أن الحكومة لم تكن تدرك أن كافة المواطنين هم من سيقومون بدفع معظم قيمة تلك الإيرادات.

مختتما منشوره قائلا: إن عدم إنتهاج الحكومة للعقلية الإقتصادية أدى إلى تحول إنفاق بذلك الحجم إلى عبء كبير على الإقتصاد الوطني و على الأوضاع المعيشية للمواطنين ، حيث فاقم من معدلات التضخم و البطالة و الضغوطات أكثر على ميزان المدفوعات و على خزينة الدولة المثقلة بالديون أصلاً و كرس الإتكالية عبر الإعتماد المفرط على النفط و أهدر ثروات و إحتياطيات الأجيال القادمة .