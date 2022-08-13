بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 13 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 13 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى أجواء مستقرة ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الغد على مناطق شمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب و تتكاثر احيانا خاصة على سرت .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-37)مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خلال هذه الأيام خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ ولا تتجاوز (28)مْ علي الجبل الأخضر .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ ، تسجل ارتفاع طفيف وتدريجي من يوم الغد على غدامس.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية غالبا.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:54)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:29).