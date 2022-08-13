القبض على مرتكب جريمة احتجاز 18 وافداً بمنفذ بنغازي الجوي

رفعت النيابة العامة دعوى جنائية في مواجهة منتظم في جماعة إجرامية، أسست لغرض ارتكاب عدة جنايات كان آخرها ارتكاب جناية حجز حرية 18 عاملاً وافداً إلى البلاد، بهدف الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وتولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام – بنغازي ؛ مباشرة إجراء استجوابه حول انخراطه في العصابة الإجرامية ؛ ومساهمته في ارتكاب واقعات: حرابة ؛ وخطف ؛ وحيازة أسلحة غير مرخص له بحملها.

وبادر مأمور الضبط القضائي العامل في منفذ بنغازي الجوي إلى ضبط المتهـــم (ي – ك ) فور مروره من المنفذ بعد أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن رئيس النيابة بمكتب النائب العام في مواجهة مرتكبي الواقعة.