العلاقي: ثورة فبراير كانت معجزة العصر والشعب مُنع من الفرح بها

قال محمد العلاقي، الخبير القانوني، إن ثورة 17 فبراير كانت معجزة العصر لولا أن الغرب منع الشعب الليبي من الاحتفال بها، على حد تعبيره.

كتب العلاقي على فيسبوك: “كيف نفسر ونصدق سلوك المجتمع الدولي في أنه تدخل في ليبيا لحماية المدنيين؟.. ذلك أنه لو أننا فكرنا قليلا وراجعنا سلوك المجتمع الدولي، لتبين لنا أن هذا المجتمع كان شاهدا على ممارسات النظام ,وكيف كان يغتال ويصفي معارضيه، في كل من لندن، وباريس، وروما، وأثينا، والقاهرة وغيرها من عواصم العالم، ولم يأخذ أي إجراء ضد النظام، بل لم يستنكر حتى أفعاله التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك انطلت علينا جميعا هذه الخدعة والتي قدمها النظام السابق برعونته المعروفة للجميع على طبق من ذهب” وفق تعبيره

وتابع قائلًا: “أمام هذه الحقائق يتضح أن طرفي النزاع قد اخطأوا جميعا بحق الوطن كل، وظروفه الموضوعية، ولم يعد امامهما الا الجلوس سويا من اجل الوطن ومستقبل أولادنا. صحيح قول الذين يقولون بأنها كانت مؤامرة، وهى فعلا كانت كذلك لكنها كانت مؤمراة على الشعب الليبي الذي منع عليه الغرب ان يفرح بأن تخلص من نظام اذاقه سوء العذاب وأن يفرح فرحا حقيقيا بثورته التي كانت معجزة العصر فتركه يعاني بعد أن دمر جيشه وبنيته التحتيه المتهالكه أصلا عليه لم يعد بالامكان الحديث عن الماضي بحسناته وإخفاقاته بل يجب النظر الى الامام ولنا في المغرب وروندا وجنوب إفريقيا أسوة حسنة لو أردنا مستقبل اولادنا الله اني قد بلغت اللهم فاشهد” على حد تعبيره.