شركة الكهرباء: تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل حقول الغاز التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، مما أتاح للشركة تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل حدوث العطل الفني بحقول الغاز يوم أمس الجمعة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس الجمعة أن عطل فني بحقول الغاز التابعة لشركة مليته للنفط والغاز تسبب في نقص كمية الغاز المغذية لمحطات الكهرباء بالمنطقة الغربية وفقد ما قيمته 1100ميجا وات رغم تغيير البعض منها على الوقود الخفيف تفاديا لخروج جميع وحدات التوليد وحدوث حالة إظلام، وأكدت أنه يجري العمل على تشغيل الحقول وإعادة ضخ الغاز ورجوع الوحدات لسابق عملها.