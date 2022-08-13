توقعات الأرصاد للساحل الليبي: رياح متغيرة في زوارة وطرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل ليبيا وتحديدًا في زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، بينما تكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى جنوبية جنوبية فقبلية على طول الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.