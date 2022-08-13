طقس مستقر وأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يبقي الطقس مستقرًا وأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

كما توقع المركز تكاثر متوقع للسحب هذه الأيام على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال اليوم بين 27 و34 درجة مئوية، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 35 و40 درجة مئوية، حسب النشرة الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم غد على مناطق شمال غرب ليبيا.

وتكون السماء رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانًا خاصة على سرت.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خلال هذه الأيام خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية غالبًا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا من يوم غد على غدامس.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية غالبًا، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.