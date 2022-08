ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن فقد 1100 ميغاوات في محطات الوقود في المنطقة الغربية، نتيجة نقص كمية الغاز الواصلة للمحطات لوجود عطل فني في حقول الغاز التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز.

الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” أفادت بأنه تم استخدام الوقود الخفيف تفاديا لخروج جميع وحدات التوليد وحدوث حالة إظلام.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جار لتشغيل الحقول وإعادة ضخ الغاز، ورجوع الوحدات لسابق عملها.

The post شركة الكهرباء: فقد 1100 ميغاوات في محطات كهرباء المنطقة الغربية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية