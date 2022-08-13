الارصاد: أمطار متفرقة على هذه المناطق.. وارتفاع للحرارة غداً على شمال غرب ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 13/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى مستقر و الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب خلال هذه الايام علي مناطق الشمال الشرقي ، خاصة الجبل الاخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مابين ( 27 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 35 – 40 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا.

والله اعلــــــــــــــــــم.