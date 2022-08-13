محمد قشوط: الدبيبة يستخدم الشباب كوبري لشرعنة الفساد

رأى الباحث الليبي، محمد قشوط، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يقود العاصمة نحو حرب طاحنة يستخدم فيها الشباب للهروب من تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته.

وقال «الدبيبة»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏بيوم الشباب العالمي الليلة في تكرار لليلة العام الماضي التي وعدهم فيها بالجنة فكانت النتيجة بعد سنة و 5 أشهر ، ركود تضخمي وبطالة وصرف 165 مليار لا أثر لها ولا وجود»، في إشارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

واتهمه قائلا، «بل يقود الان العاصمة نحو حرب طاحنة سيستخدم فيها الشباب حطبا لها حتى لا يسلم السلطة بعد سقوط الشرعية عنه».

وتابع «الشباب كوبري الدبيبة لتثبيت نفسه داخل ‎طرابلس رغم انتهاء ولايته وكوبري آخر لشرعنة الفساد تحت بند القروض وتيسير الزواج التي تنتهي بمليارات منهوبة لا يرى الشباب منها سوى الفتات الذي أوصلوهم لحالة من انسداد الأفق حتى أصبحوا مقابل 200 دينار يركبون الحافلات لحضور هراء ‎الدبيبة إحتفالا».