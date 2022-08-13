إحالة أوراق أحد المتهمين بخطف 18 عاملا في بنغازي للقضاء

أعلن مكتب النائب العام إحالة أوراق أحد المتهمين بالانتماء لجماعة إجرامية إلى القضاء بعدما ارتكبت العصابة عدة أعمال آخرها احتجاز حرية 18 عاملا وافدا في بنغازي بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة رفعت الدعوى الجنائية في مواجهة منتظم في جماعة إجرامية؛ أسست لغرض ارتكاب عدة جنايات؛ كان آخرها ارتكاب جناية حجز حرية ثـمانية عشر عاملاً وافداً إلى البلاد؛ بغية الحصول على كسب مادي مقابل إطلاق سراحهم.

وبين مكتب لنائب العام أنه إجراءً لأمر الضبط والإحضار الصادر عن رئيس النيابة بمكتب النائب العام في مواجهة مرتكبي الواقعة؛ بادر مأمور الضبط القضائي العامل في منفذ بنغازي الجوي إلى ضبط المتهـــم (ي – ك ) فور مروره من المنفذ؛ ثم تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام – بنغازي؛ مباشرة إجراء استجوابه حول انخراطه في العصابة الإجرامية؛ ومساهمته في ارتكاب واقعات: حرابة؛ وخطف؛ وحيازة أسلحة غير مرخص له بحملها.

وأشار مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من الإجراءات؛ بما في ذلك إحاطة المتهم بكامل الأدلة القائمة قبله؛ وتسجيل رُدوده في شأنها؛ أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق؛ وقررت النيابة العامة فيما بعد رفع الأوراق إلى قضاء الحكم.