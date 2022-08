الدبيبة يعلن تسليم صكوك الدفعة الأولى من القروض الشبابية لمستحقيها

ليبيا – سلم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة صكوك الدفعة الأولى من القروض الشبابية لمستحقيها وذلك اثناء مشاركته امس الجمعة في إحياء اليوم العالمي للشباب بمسرح آثار لبدة في مدينة الخمس .

وأعلن الدبيبة بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال الاحتفالية عن البدء في صرف المليار الثالث لصندوق دعم الزواج ، ومنح قطع الأراضي التي ستكون ملكا خالصا لهم وبشهادات عقارية تؤكد ملكيتهم لها ولن تكون ربوية.

كما أعلن عن البدء الفعلي في بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، والذي سيشمل كافة القطاعات بالدولة.

ووجه خلال كلمة لها التحية لأهالي مدينة الخمس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال خلال الكلمة “أننا اليوم يجمعنا الود ويحدونا الأمل ونتسلح بالعزم والفرح ، من أجل ليبيا الحياة والسلام ، وليست ليبيا الحرب والخراب. لا نريد حروباً بعد اليوم وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء. ونقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية إن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى”.

وأكد أنه على الجميع أن يدرك بأنه لا خيار سوى الذهاب مباشرة نحو الانتخابات، مضيفاً” نقول للبرلمان ومجلس الدولة كفاك عبثا بهذا الشعب اقرؤوا اللائحة الدستورية ودعونا نذهب للانتخابات”.

