أعلنت مديرية أمن طرابلس إصابة شرطي مرور بطلق ناري على مستوى القدم أثناء أداء عمله. وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تعرض (ر ع ا) محمد نجيب التابع لقسم مرور سوق الجمعة لعملية إطلاق نار أثناء تأدية مهامه بالاشارة الضوئية الزراعة من قبل مسلحين مجهولين تسببت له بجروح خطيرة على مستوى رجله اليسرى. وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة وتحديد المتورطين فيها وأصدر مدير أمن طرابلس تعليمات بضرورة التحري وجمع المعلومات وضبط الجناة في الواقعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا