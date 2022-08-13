طرابلس.. ضبط سيارتين سرقت إحداها منذ 6 سنوات

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضبط سيارتين مسروقتين في نطاق زاوية الدهماني وطريق المطار.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن إحدى المركبات ضبطت بعد استيقافها؛ حيث تبين أنها مسروقة منذ سنة 2016 وعليها بلاغ بمركز زاوية الدهماني، وذلك بعد التأكد من إجراءات المركبة من غرفة السيطرة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرت إحالتها للمركز المختص.

وفي بيان منفصل، أعلنت المديرية أنه بعد أن تقدمت مواطنة مقيمة بدائرة مركز طريق المطار ببلاغ عن سرقة سيارتها، وأفادت بأن مركبتها يوجد بها جهاز “G.B.S”، وجرى تشكيل فريق عمل للبحث والمتابعة وجمع المعلومات عن الواقعة، وتمكن أعضاء المركز من استرجاع السيارة المبلغ عنها وتسليمها إلى المالكة بعد مضي ساعة ونصف الساعة من الإبلاغ عن الواقعة.

كما أعلنت المديرية ضبط البحث الجنائي طرابلس المدعو “م.ع.م.أ” في واقعة سرقة من داخل سيارة في حالة تلبس بدائرة مركز شرطة غوط الشعال؛ حيث تم الضبط واسترجاع المسروقات كما تم ضبط السيارة المستعملة في الواقعة.