دردور: التعامل مع الأخطاء على أنها أمر واقع سيجر البلاد الى مزيد من الحروب

ليبيا – أكد المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن التعامل مع الأخطاء على أساس أنها أمر واقع لا يمكن تجاوزه، سيجر البلاد الى مزيد من الحروب، ولا يخدم الا المعرقلين للسلام والتجديد عبر الانتخابات.

دردور أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “وهم مجلس نواب بوسويط وممتلكات صوان البشرية. فهؤلاء جميعا مكروهين وبالتالي فرصهم في الحصول على المناصب والمال المنهوب، عبر الانتخابات، تكاد تكون مستحيلة، ولهذا السبب يقفزون الى الامام عبر الصفقات الضيقة”.

