المصرف المركزي يحذر من رسائل احتيال الكتروني مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

حذر مصرف ليبيا المركزي المواطنين من رسائل مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المُختلفة توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ مالية، وذلك بهدف خداع المواطنين واختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني.

المصرف أكد بحسب مكتبه الإعلامي حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لِمُحاولات خداع واحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف.

ودعا المصرف إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المُحاولات أو تداولها، منوهًا أن المنشورات التي تمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية المَُّوثّقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.