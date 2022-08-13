مركز مصراتة الطبي: استخرجنا جسما غريبا من القصبة الهوائية لطفلة

أعلن مركز مصراتة الطبي، اليوم السبت، تمكن عناصره الطبية من إنقاذ حياة طفلة بقسم الحوادث والطوارئ، كانت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس، بعد إجراء عملية جراحية عاجلة واستخراج جسم غريب من داخل القصبة الهوائية.

وذكر المركز الطبي، في بيان له، أن قسم الحوادث والطوارئ فجر اليوم السبت استقبل طفلة تبلغ من العمر (8 سنوات، تعاني من صعوبة شديدة في التنفس ونسبة الأكسجين في الدم (74%).

واضاف «على الفور تم استدعاء أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة وبعد الكشف تم إجراء عملية منظار مستعجلة وإخراج جسم غريب من القصبة الهوائية وبفضل الله الآن الطفلة في حالة صحية جيدة».

ونصح أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمركز مصراتة الطبي الدكتور “خالد بعيو” كافة الآباء والأمهات بعدم الاستهانة بترك الأشياء الصغيرة في أيدي أطفالهم ومتابعتهم.