المنفي يدعو الشباب للعب دور محوري في مختلف المجالات

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شباب ليبيا لأخذ زمام المبادرة ولعب دورهم المحوري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتقديم نموذجا يحتذى به.

وهنأ المنفي شباب ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب ودعاهم أن يكونوا العنصر الفاعل في بناء السلام والاستقرار وبناء الدولة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، حث القادة السياسيين على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل وأيضاً من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه.

وأضاف زينينغا في اليوم العالمي للشباب إن “الشباب، ذكوراً وإناثاً، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق الاستقرار“.

وأكد زينينغا أن “أبرز أولويات البعثة الآن هي تقديم الدعم والخبرة للأطراف الليبية لحلحلة الجمود السياسي والمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري متين” مضيفاً أنه “قد حان الوقت للجميع – بمن فيهم الشباب – لتنحية الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لليبيا“.