محلل إيطالي: حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل حكومة ثالثة مهمتها بناء المسار الانتخابي

ليبيا- توقع المحلل الإيطالي دانييلي روفينيتي أن تشهد ليبيا أخبارًا مهمة نهاية أغسطس الجاري، أو بداية الشهر المقبل، للخروج من المأزق المؤسسي، ويتمثل في حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة بناء المسار الانتخابي.

روفينيتي في تصريح لمنصة “ديكود 39” الإيطالية نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن السيناريو الذي يجب بناءه يتمثل في طريق ثالث وهو حكومة مصغرة يمكنها التغلب على المأزق بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاآغا.

ورأى أن القاهرة وأنقرة أظهرتا رغبتهما في تهدئة العلاقات المتبادلة، فيما يعمل الملف الليبي كاختبار تشغيل أيضًا؛ لأنه يمثل مصلحة مباشرة للبلدين، وقد يضفي هذا التقارب شرعية على الحل الجديد؛ لأن العديد من الفاعلين الليبيين يعتبرون البلدين مرجعية.

واستدرك روفينيتي: “يبدو أنه حتى أجزاء من العالم الغربي قادرة على المشاركة في هذا الخيار للتغلب على الجمود الذي كشف عن أسوأ جوانبه، لا سيما ما حدث من اشتباكات مسلحة مؤخرًا في العاصمة طرابلس”.

ومضى المحلل الإيطالي يقول: إن رئيس البرلمان عقيلة صالح بدأ في اتخاذ الاحتياطات ضد باشاآغا، ومن ثم فإنه في ضوء هذه الديناميكيات يكمن الحل الثالث في حكومة مصغرة وظيفية للتغلب على الكتل التي نشأت بسبب الخطابات السياسية الداخلية.

