الرقابة على الأغذية: لا يوجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم

قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، إن المركز نظم حملة مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة.

الزيات أكد في تصريح لمنصة “فواصل” على أن الحملة استهدفت مخابز عديدة في أغلب مدن ليبيا، وما زالت مستمرة.

وأشار إلى أنهم وجدوا مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية لكن لم يكون هناك أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم.

ونوّه إلى أن المركز يعدّ تقريراً فنيًا عن المخابز سيحال للحرس البلدي لإقفال المخابز المخالفة، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.