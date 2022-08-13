ليبيا الان

مبروكة توغي: احتفلنا بيوم الشباب لضمان التواصل مع الأجيال

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، أمس الجمعة، في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب، تحت شعار “عام الإنجاز للشباب”، بمشاركة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، وجمع كبير من الشباب بمسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس.

و أعلن الدبيبة عدة قرارات خلال الاحتفالية من قبل حكومة الوحدة الوطنية خدمة للشباب الليبي، وفق بيان الوزارة.

ويوافق يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، اليوم العالمي للشباب، والذي يعزز لهذا العام أهمية التواصل بين الأجيال لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وفق بيان توغي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك