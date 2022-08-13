مبروكة توغي: احتفلنا بيوم الشباب لضمان التواصل مع الأجيال

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، أمس الجمعة، في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب، تحت شعار “عام الإنجاز للشباب”، بمشاركة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، وجمع كبير من الشباب بمسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس.

و أعلن الدبيبة عدة قرارات خلال الاحتفالية من قبل حكومة الوحدة الوطنية خدمة للشباب الليبي، وفق بيان الوزارة.

ويوافق يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، اليوم العالمي للشباب، والذي يعزز لهذا العام أهمية التواصل بين الأجيال لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وفق بيان توغي.