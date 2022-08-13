حفتر يقدم واجب العزاء في وفاة صالح الأطيوش

قدم القائد العام للجيش خليفة حفتر ووفد من القيادات العسكرية واجب العزاء إلى عائلة الاطيوش وقبيلة المغاربة في وفاة شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش.

وتوفي الشيخ الاطيوش الأربعاء إثر وعكة صحية في مدينة بنغازي ويعتبر الأطيوش من أهم القيادات الاجتماعية في ليبيا، خاصة في منطقة الهلال النفطي حيث تمتد قبيلة المغاربة التي ينتمي لها الرّاحل.

وعرف الرّاحل صالح الأطيوش بأدواره الاجتماعية والسياسية الهامة خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مواجهات بين الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة في شرق البلاد.