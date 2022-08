النغنوغي: إجراء الانتخابات يحتاج إلى إرادة قوية من الجهات الخارجية والجلوس مع المسلحين

ليبيا – قال رئيس مؤسسة مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي الطاهر النغنوغي إن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يعتبر متوترًا بالنسبة للقاعدة الشعبية، التي ترى أن النفق القادم هو مظلم، كما أن حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا تودان البقاء في مربع نفوذهما.

النغنوغي وفي حديث إلى موقع تلفزيون “العربي”، رأى أن جهود الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى حل للأزمة، كما أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، التي انتهت مهمتها مؤخرًا، لم تستطع جمع الأطراف على موقف واحد، متوقعًا عدم تحقيق أي تقدم من اجتماع زينينغا مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ومؤكدًا أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات.

وأوضح النغنوغي أن إجراء الانتخابات بنجاح يحتاج إلى قاعدة دستورية ورئيس مفوضية محايد لا يميل لأي طرف سياسي، كما أنها تحتاج إلى إرادة قوية من الجهات الخارجية والجلوس مع الأطراف المسلحة والاتفاق معها على عدم التدخّل في صناديق الاقتراع.

