الجديد: الدبيبة نسخة أصلية ولا جدوى من تغييره

رأى مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد أي جدوى من تغيير عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بآخر قاصدا فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان واصفا إياه بالنسخة المقلدة، فيما اعتبر الدبيبة نسخة أصلية.

وقال «الجديد»، في منشور له عبر فيسبوك، «قد يتفق البعض أو يختلف حول ما يفعله الدبيبة، وقد يعجبنا بعض ما يفعل ولا يعجبنا البعض الآخر ولكن الغالبية يتفقون على أن ما فعله الدبيبة استثناء عمن سبقه حرك به المياه الراكدة».

وأضاف «ما فعله الدبيبة أعجب حتى باشاغا نفسه فقد استمعنا إلى حديثه وافكاره اكثر من مرة حول رؤيته للحل الاقتصادي في ليبيا فلم نجدها تخرج عما يفعله الدبيبة الان، فقد ردد نفس كلامه ونسخ أفكاره».

وتابع «لا أعتقد أن باشاغا يستطيع أن يخرج الدايرة التي رسمها الدبيبة. فلا إمكانيات باشاغا ولا إمكانيات المحيطين به تؤهله لفعل ذلك، فلذلك لا نعتقد ان النسخة المقلدة ستكون افضل من الأصلية. ولا جدوى من اي تغيير ولا فايدة ترجى منه غير إطالة أمد المراحل الانتقالية».