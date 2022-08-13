شركة الكهرباء: أعمال صيانة في جنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت القيام بأعمال صيانة في مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى استبدال محول هوائي ( بن حمودة ) والذي يتغدى على خط الثلاجات من 30/11 صياد معطوب، كما تم أيضا استبدال المحول من قبل فرقة مكتب تشغيل جنزور.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أيضا استبدال كابل ض.م حجم 95 ملم من المحول إلى المفتاح ومن المفتاح إلى الهوائي وكذلك أستبدال مفتاح ض.م بالصندوق محروق حجم 315 من قبل فرقة الصيانة الميكانيكية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن فرقة مكتب التشغيل تولت تأمين موقع العمل.