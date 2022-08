التائب: نخلي مسؤوليتنا بشأن فقدان 1100 ميجاوات من إنتاجية الشبكة

ليبيا – أخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها بشأن فقدان 1100 ميجاوات من إنتاجية الشبكة.

وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به وئام التائب المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء حيث أكد أن إمدادات الغاز توقفت عن المحطات الغازية بسبب خلل فني بأحد حقول شركة مليتة.

وأضاف:”المسؤولون بشركة مليتة أفادونا بأن فرق الصيانة تعمل على معالجة المشكلة”.

وتوقع التائب بحسب ما أفادت شركة مليتة استئناف ضخ الغار من جديد خلال الساعات القليلة القادمة.

