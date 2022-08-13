استقرار الطقس والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيًا على الساحلية

بنغازي 13 أغسطس 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يبقي الطقس مستقرًا وأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى تكاثر متوقع للسحب هذه الأيام على مناطق الشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال اليوم بين 27 و34 درجة مئوية، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 35 و40 درجة مئوية، حسب النشرة الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم غد على مناطق شمال غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانًا خاصة على سرت.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خلال هذه الأيام خاصة على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية غالبًا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا من يوم غد على غدامس.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: صافية غالبًا.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية. (وال)

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