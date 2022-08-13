كويوي: يجب دعم استقلالية المؤسسة العسكرية حتى يتسنى لها التركيز على الحدود

أكد الناطق باسم كتيبة 173 مشاة حسين كويوي أن معبر “غدامس ـ الدبداب” لم يُفتح حتى الآن، على الرغم من توافر الظروف الأمنية والاقتصادية، وإذا فُتح فستعود المنفعة على كلا البلدين.

كويوي أكد في تصريح لمنصة “فواصل” أنهم يتمركزون الآن في نقاط حدودية، وسيجري خلال اليومين المقبلين تفعيل كل النقاط الحدودية مع الجزائر.

وأضاف: ”اجتمعنا يوليو الماضي مع القيادة العامة، وكُلفنا بتأمين وتفعيل نقاط حدودية مع دولة الجزائر ومنها: العطشان، وتيهمبكة، وتين هيضان”.

وأشار إلى أن هذه النقاط حساسة جداً لوقوع بعض الحوادث فيها من تهريب البشر وغيرها.

ونوّه إلى أنه في ظل استمرار الفوضى السياسية والأمنية منذ 12 عاماً انتشرت عدة جرائم، وكانت الحدود منتهكة تماماً لذا تكُلفت الكتيبة بتأمين النقاط الحدودية.

ولفت إلى أنه يجب دعم استقلالية المؤسسة العسكرية حتى يتسنى لها التركيز على الحدود والمنافذ البرية، وهي مهمة كبيرة ولها علاقة مباشرة بسيادة الدولة.

ولفت في ختام حديثه أن الكتيبة مكلفة بتفعيل كل النقاط الحدودية في الجنوب الليبي، بدعم وتعليمات مباشرة من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.