مشروع توطين شركة زلاف ليبيا في الجنوب

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عن مشروع توطين الشركة في الجنوب الليبي.

وأعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف خلال اجتماع ضم أعضاء لجنة الإدارة ومدير مكتب شركة زلاّف بمدينة سبها عن مشروع توطين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالمنطقة الجنوبية بحسب صفحة الشركة بموقع “فيسبوك”.

وناقش المجتمعون آلية نقل الإدارات والبرنامج الزمني المحدد لانتقال الشركة إلى مقرها الرئيسي بمدينة سبها.

وجرى تكليف مُدير مكتب سبها محمد قلمه برئاسة المشروع بالتنسيق مع مكتب التنمية المستدامة لإعداد خطة متكاملة من أجل اعتمادها والبدء في الإجراءات العملية للنقل وبشكل تدريجي ومنظم.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوصيات تأتي في ظل سعيها لتنفيذ المادة المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة حسب ما ورد في قرار التأسيس الصادر في 2013م.