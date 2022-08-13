القائد العام يقدم واجب العزاء في وفاة صالح الأطيوش

العنوان-بنغازي

قدم القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، واجب العزاء إلى عائلة الاطيوش وقبيلة المغاربة في وفاة شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش.

وأظهرت صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة مرافقة القائد العام وفد من القيادة العامة بحضور قيادات عسكرية.

وتوفي الشيخ الاطيوش الأربعاء إثر وعكة صحية في مدينة بنغازي ويعتبر الأطيوش من أهم القيادات الاجتماعية في ليبيا، خاصة في منطقة الهلال النفطي حيث تمتد قبيلة المغاربة التي ينتمي لها الرّاحل.

ويعد الباشا صالح الأطيوش شخصية اجتماعية لعبت خلال مسيرتها أدوارًا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا.

وعرف الرّاحل بأدواره الاجتماعية والسياسية الهامة خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مواجهات بين الجيش الوطني الليبي والجماعات المسلحة في شرقي البلاد.