بالصور | المشير حفتر ووفد القيادات العسكرية يقدمون واجب العزاء إلى عائلة الاطيوش وقبيلة المغاربة

ليبيا – قدم القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر واجب العزاء إلى عائلة الاطيوش وقبيلة المغاربة في وفاة فقيد الوطن الباشا صالح الاطيوش شيخ قبيلة المغاربة.

ورافق المشير حفتر بحسب المكتب الاعلامي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة وفد من الضباط والقيادات العسكرية، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

يذكر أن عميد قبيلة المغاربة الباشا صالح سالم الأطيوش توفي في مدينة أجدابيا يوم، لأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

