قزيط: المبعوث الأممي الجديد يحتاج إلى 6 شهور لفهم الأزمة الليبية

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، السبت إنه لا يعتقد أن يكون هناك اختراق كبير لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا من خلال تعيين مبعوث أممي جديد.

واستبعد قزيط استخدام روسيا ورقة حق النقض “الفيتو” تجاه تعيين مجلس الأمن للسنغالي “عبد الله باتيلي” مبعوثًا أمميًا جديدا إلى ليبيا والمرشح من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، لافتًا إلى أن “باتيلي” يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل لفهم تفاصيل الأزمة الليبية .

وأضاف: في العموم تُعدّ السنغال من أكثر الدول الإفريقية المناسبة للحالة الليبية بغض النظر عن شخصية المرشح.

كما أوضح عضو مجلس الدولة أن قدرة البعثة الأممية لإيجاد حل للأزمة مرتبط بالدعم الدولي لاسيما من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.