الدبيبة يغازل الشباب مجدداً بالمنح والقروض

اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن «زمن الانقلابات العسكرية قد ولّى»، وتعهد بعدم السماح بعودة الحروب مجدداً، مطالباً مجلسي النواب والدولة بالكف عن ما وصفه بـ«العبث» وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال الدبيبة، في كلمة له مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «لا نريد حروباً وعلى من يسعون للخراب النظر إلى المفقودين والمبتورين والشهداء، ونقول لمن يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية إن زمنها قد ولّى».

وتابع: «رسالتي لمَن يسعون للخراب والعودة للحرب: لا يمكن أن نرجع إلى الخلف»، لافتاً إلى أن «أفكار تقاسم السلطة وتجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن تحدث هنا».

وأضاف الدبيبة، الذي اتهم مجلسي النواب والدولة بمحاولة التمديد لنفسيهما وتكرار المراحل الانتقالية: «على الجميع أن يدرك أنه لا خيار أمامنا سوى الذهاب مباشرة نحو الانتخابات ولا يمكن تجاهل إرادة الشعب، ونحن مع انتخابات حرة نزيهة، ونقول للبرلمان كفاك عبثاً بهذا الشعب اقرأوا اللائحة الدستورية ودعونا نذهب للانتخابات».

وقال الدبيبة، الذي سلم خلال مشاركته في احتفالية أقيمت بمدينة الخمس، صكوكاً لبعض مستفيدي القروض السكنية من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً بمختلف البلديات، رفقة عدد من الوزراء، إن قطع الأراضي التي ستمنح للشباب ستكون ملكاً خالصاً لهم، وسنسلّمهم شهادات عقارية تؤكد ملكيتهم لها.

وقال إنه بدأ تسليم عددٍ من القروض السكنية إيذاناً بانطلاق مبادرة الإقراض الإسكاني لمستحقيها من شبابنا والأسر المحتاجة.

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1558208210623930369ولاحظت وسائل إعلام محلية أن الدبيبة، قدم نفسه للشباب بطريقة استعراضية من مسرح آثار لبدة بمدينة الخمس، بينما هتف بعض الحاضرين باسم «الفاتح» تأييداً لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرة إلى وصول إصابات لمستشفى الخمس بعد التعدي بالضرب من قبل رجال الأمن على بعض الحضور في الملتقى.

https://twitter.com/alsaaa24/status/1558202410270588928

وقال الدبيبة إن الشقق السكنية غير المكتملة سيتم تخصيصها مع قرض مالي لإكمالها، وأعلن عن البدء فعلياً بتنفيذ جدول المرتبات الموحد، وسيشمل كل القطاعات بالدولة.

وتابع لاحقاً عبر «تويتر»: «سنمنح قروضاً سكنية مع قطع الأراضي المخصصة للشباب بالإضافة إلى قروض ستمنح لمن يملكون الأراضي ويرغبون في البناء عليها، وجميعها تخلو تماماً من الربا بإذن الله».

وسعى الدبيبة لمغازلة شباب البلاد، قائلاً إنهم «رجال للتنمية وليسوا حطباً لنيران الفتنة».

بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الشباب الليبي، لأخذ زمام المبادرة ولعب دورهم المحوري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتقديم نموذج يحتذى به، وأن يكونوا العنصر الفاعل في بناء السلام والاستقرار وبناء الدولة.

من جهة أخرى، تعرضت مدينة بنغازي، في وقت متأخر من مساء أمس، إلى هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضربت قاع البحر بمسافة 186 كيلومتراً شمال غرب المدينة، دون أي خسائر وفقاً للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الذي أوضح أن منطقة البحر المتوسط نشطة من الناحية الزلزالية لتحرك الصفيحة الأفريقية باتجاه الصفيحة الأوراسية.

وكان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، قال: «في اليوم العالمي للشباب، إن الأمم المتحدة تحث القادة السياسيين على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل وأيضاً من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه»، مضيفاً أن «الشباب، ذكوراً وإناثاً، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق الاستقرار».

وقالت البعثة إن شباب ليبيا يقع في قلب الأزمة التي طال أمدها، وهم من بين أكثر الفئات تضرراً منها. وبرغم التهميش المزمن للشباب في الحياة السياسية، فقد أعربوا عن اهتمام غير مسبوق بالشؤون العامة والسياسية ويسهمون بجدية في بناء مجتمع يتمتع بحرية أكثر وعدالة اجتماعية وديمقراطية.