أمن طرابلس: سائق “الأزيرا” يسلم نفسه بعد يومين من دهسه للعمالة الوافدة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ان سائق الازيرا مرتكب حادث اصطدام موظفين شركة الخدمات العامة أقدم على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية بقسم مرور أبوسليم.

وذكرت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها، أن «النقيب محمد البوزيدي ضابط التحقيق بقسم مرور ابوسليم أخطر المديرية بأن سائق الازيرا مرتكب الحادث المروري الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته شخصان وأصيب خمسة آخرين من العمالة الوافدة التابعين لشركة الخدمات العامة قد سلم نفسه لقسم مرور ابوسليم ليتم إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص».

وأعلنت مديرية أمن طرابلس، قبل يومين، وقوع حادث مروع بالعاصمة، حيث اصطدم سائق يقود «أزيرا»، 7 من عمال النظافة الوافدين.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وقع حادث مروري مساء أمس على الأقدام بطريق المطار، حيث اصطدم سائق أزيرا، بسبعة أشخاص من العمالة الوافدة تابعين لشركة الخدمات العامة أثناء تأديتهم بواجبهم بالقرب من النقلية”.

وأضاف البيان “لاذ السائق بالفرار، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين حسب إفادة ضباط التحقيق نقيب محمد البوزيدي وعدنان أبو القاسم التابعين لقسم مرور أبو سليم”.