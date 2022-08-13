افتتاح مدرسة السراج بمكتب الخدمات التعليمية طمينة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية افتتاح مدرسة السراج للتعليم الأساسي بمكتب الخدمات التعليمية طمينة بمصراتة.

وبينت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوزير موسى المقريف وخلال تواجده في مُراقبة التربية والتعليم مصراتة دشن المرحلة النِّهائية لمدرسة الجهانات للتعليم الأساسي، والتي تمّ إعادة إنشائها من جديد.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه جرى إقامة مراسم اِفتتاح المدرستين بِحضور وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات محسن الكبيّر، ومُدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح، ومُراقب التربية والتعليم مصراتة أحمد امشيحيت، إضافة إلى حشد من الأهالي والمُعلِّمين والطلاب.