مؤسسة النفط تؤكد انخفاض إنتاج الغاز وتوضح السبب

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج الغاز نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف مجمع مليتة الصناعي بالكامل عن العمل أمس الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت إن «الإنتاج توقف من بحر السلام عند الساعة 10:45 وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز».

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كميات الغاز المحالة من شركة مليتة

وبعد ذلك، عند السابعة و45 دقيقة مساء، استئونف الإنتاج تدريجيا، «إذ بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية 356.6 مليون قدم مكعب، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير 88.6 م مليون قدم مكعب، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 مليون قدم يوميا.

وأشار البيان إلى تمكن الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ما كانت عليه.