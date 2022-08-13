المسماري: القوات المسلحة ليست طرفا في أي نزاع سياسي في البلاد

العنوان-بنغازي

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة ليست طرفًا في أي نزاع سياسي بالبلاد، ولا تؤيد طرفًا على حساب الآخر.

وحذر المسماري في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية من أن الأزمة السياسية في ليبيا تؤثر على عمل القوات المسلحة خاصة في معركتها ضد الإرهاب.

ولفت المسماري إلى أن المهمة الأساسية لقوات الجيش الليبي هي محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الدولة.

وأكد المسماري أن العسكريين الليبيين قادرون على توحيد المؤسسة الوطنية، لكن التدخلات التي تقوم بها بعض الكيانات السياسية والمتطرفة المتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية تحاول إجهاض تلك الجهود لوأد فكرة قيام جيش ليبي يحمل صفة وطنية ويحمي راية الوطن، وأضاف: “لذا يكثفون جهودهم لعرقلة كافة المجهودات التي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

وأوضح المسماري أن القضاء على نفوذ الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا سيسهم بشكل كبير في توحيد مؤسسة الجيش الوطني، لافتا إلى أنه “لو تحقق ذلك ستكون المؤسسة العسكرية أولى المؤسسات التي يتم توحيدها في البلاد، وتنظيم المؤسسة لحماية البلاد”.

وأشار المسماري إلى أن المرحلة الأولى لتشكيل جيش وطني ليبي تمت في 9 أغسطس 1940، وكانت هذه المرحلة بهدف تحرير البلاد من الاحتلال الإيطالي.

مؤكدًا أن المهمة الأساسية لأي جيش هي حماية الدولة واستقلالها وحريتها ومقاومة أي محاولة لإحداث خرق أمني في البلاد.

موضحًا أن التأسيس الثالث والأخير تم في عام 2014 لتحرير ليبيا من الإرهاب والجريمة والسلاح العشوائي ورفض المؤامرات الأجنبية على البلاد.