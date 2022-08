ليبيا – علقت عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري فاطمة الصويعي على جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الاثنين القادم.

الصويعي قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إنه من المتوقع في جلسة الاثنين مناقشة نتائج زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا والحلول المناسبة لإقرار القاعدة الدستورية.

