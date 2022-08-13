جامعة بنغازي: مخابز المدينة تخلو من برومات البوتاسيوم

أعلنت جامعة بنغازي، اليوم السبت، خلو ما يزيد عن 100 مخبز في بنغازي من برومات البوتاسيوم.

وأشارت الجامعة إلى أن شهادات الخلو صادرة عن مختبرات الصحة العامة التابعة لجامعة بنغازي، وأن التحاليل تمت على عينات من الخبز والدقيق حسب تعليمات النيابة العامة بنغازي.

وكان مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، قال إن المركز نظم حملة مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة.

وأضاف الزيات، أن الحملة استهدفت مخابز عديدة في أغلب مدن ليبيا، وما زالت مستمرة، وتم ضبط مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية، فيما لم يتم ضبط أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم.

ولفت إلى أن المركز يعدّ تقريرا فنيا عن المخابز سيحال للحرس البلدي لإقفال المخابز المخالفة، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.