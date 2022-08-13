بمنفذ بنغازي الجوي.. ضبط متهم في جماعة إجرامية احتجزت 18 عاملا وافدا

العنوان-بنغازي

أكد مكتب النائب العام، اليوم السبت، رفع دعوى جنائية ضد أحد المتهمين بالمشاركة في احتجاز 18 عاملًا وافدًا إلى ليبيا بغرض الحصول على المال مقابل إطلاقهم، وذلك بعد ضبط هذا المتهم.

وأشار المكتب، في بيان له، إلى أن المتهم منتظم في جماعة إجرامية أُسِّست لغرض ارتكاب عدة جنايات كان آخرها ارتكاب جناية حجز حرية ثمانية عشر عاملًا، مشيرًا إلى صدور أمر ضبط وإحضار ضد مرتكبي الواقعة.

وأوضح البيان أن مأمور الضبط القضائي العامل في منفذ بنغازي الجوي بادر إلى ضبط المتهم “ي. ك” فور مروره من المنفذ، ثم تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام ببنغازي استجوابه.

ولفت البيان إلى أنه جرى سؤال المتهم حول انخراطه في العصابة الإجرامية ومساهمته في ارتكاب جرائم: (حرابة وخطف حيازة أسلحة غير مرخص له بحملها)، ثم بعد ذلك تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن قدم إحاطته للنيابة.