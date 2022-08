العثور على جثث 20 مهاجراً على الحدود الليبية السودانية

ليبيا – عثرت قوات الأمن الليبية والسودانية أمس الجمعة على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين.

قولت حرس الحدود تمكنت وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن وكالة الأنباء السودانية “سونا”، من إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، علماً أن قوات الأمن تعمل أحياناً بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى.

واعتقدت السلطات السودانية أن الأشخاص الـ28 في مجموعهم مهاجرون حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين، بهدف الوصول إلى الأراضي الأوروبية باستخدام “قوارب الموت” ومع ذلك لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص.

