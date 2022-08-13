لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي تتفقد مشروعا إعادة بناء محكمة شمال بنغازي وتنفيذ إزدواج طريق بنغازي – سُلوق

تفقد رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري، رفقة عميد البلدية الصقر بوجواري، مشروع إعادة بناء محكمة شمال بنغازي ومتابعة سير العمل بهذا المشروع.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن العمل يسير وفقاً لما هو مخطط له وطبقا للتصاميم والرسومات المعتمدة للمشروع، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الأعمال الخرسانية للدور الأرضي لمبنى محكمة شمال بنغازي.

كما تفقد الحبري وبوجواري مشروع تنفيذ إزدواج طريق بنغازي سلوق لمُتابعة سير العمل بالمشروع المشروع، وذلك يلعبه من دور أساسي في تسهيل حركة سير المركبات، والتقليل من الحوادث وخدمة المواطنين.

وأثنى رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي على مُستوى العمل وفقاً للجدول الزمني للمشروع