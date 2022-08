مصدر مقرب من البعثة: استكمال المسار الدستوري متوقف على مدى توافق الأطراف الليبية

ليبيا – قال مصدر مقرب من البعثة الأممية إن ريزدون زينينغا هو القائم بأعمال رئيس البعثة، وهو رئيسها أيضاً، مشيراً إلى أنه يسعى بين الأطراف الليبية كافة لخلق حالة من التوافق بقصد استكمال باقي الخطوات، التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، أن البعثة لم تتخل عن دورها، وستعمل على استكمال باقي المسارات لحين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن استكمال المسار الدستوري متوقف على مدى توافق الأطراف الليبية مع بعضها أولاً.

