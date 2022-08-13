العرفي: الدبيبة هو من أفسد الانتخابات ويتحمل المسؤولية كاملة

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد “الدبيبة هو من أفسد الانتخابات ويتحمل المسؤولية الكاملة في عدم إجرائها”.

العرفي، وفي تصريحات صحفية، أكد أن “الدبيبة يمارس الكذب والتدليس وهو من رفض قانون الانتخابات الذي ينص على توقف شاغلي المناصب عن أعمالهم”.

وتابع قائلًا إن “اتهامات الدبيبة للنواب بعرقلة الانتخابات مردود عليها وهو السبب الرئيس في عرقلتها، و أكثر من 40% من أعضاء النواب ترشحوا للانتخابات ولو كانوا يريدون إفشالها لما ترشحوا لها”.