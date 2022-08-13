عون: توقف الغاز بحقول مليتة عطل معتاد ويحدث في كل دول العالم

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون إن إنتاج ليبيا من النفط تجاوز مليونًا و200 ألف برميل يوميًا.

وأوضح عون في تصريحات صحفية أن توقف الغاز بحقول مليتة كان نتيجة إشكال بسيط في العمليات، والعطل استمر قرابة 8 ساعات فقط، وفق قوله.

وأضاف الوزير: “تم التغلب على المشكلة، ثم عودة الإمداد مُجددًا، ومثل هذه الأعطال معتادة وتحدث في كل دول العالم”.

يذكر أن شبكة الكهرباء فقدت 1100 ميجاوات بسبب توقف إمدادات الغاز عن المحطات الغازية نتيجة خلل فني بأحد حقول شركة مليتة.

وقال وئام التائب المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء إن شركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن “المسؤولين بشركة مليتة أفادوا بأن فرق الصيانة تعمل على معالجة المشكلة، ويتوقع استئناف ضخ الغار من جديد خلال الساعات القليلة القادمة”.