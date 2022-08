ليبيا – قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إن إجراء الانتخابات ممكن بشرط أن يوفر مجلسا النواب والدولة الإطار القانوني اللازم.

وليامز أشارت في تصريحات نقلتها قناة”ليبيا الأحرار” عن لموقع “ميدا ايست مونيتور” إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، إلا أن ذلك لا يزال غير كاف كأساس للمضي نحو انتخابات شاملة وفق تعبيرها.

وفيما يتعلق بمسألة الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي، أكدت أنه عندما ظهرت هذه المزاعم لأول مرة أحالتها على فريق خبراء الأمم المتحدة والقائم بأعمال النائب العام الليبي، وبحلول الوقت الذي انتخب فيه عبدالحميد الدبيبة، لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيد أي من المزاعم.

واعتبرت أن معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية والسفر حول العالم وتلقي معاملة السجادة الحمراء، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن هؤلاء القادة يلقون باللوم علنًا على الجهات الخارجية فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب.

The post ويليامز: معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية وتلقي معاملة السجادة الحمراء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية